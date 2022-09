Salzburger marschierten am Sonntag in Bayern auf: 3500 Schützen in Mühldorf

Fast 100 Salzburger Schützenkompanien aus dem ganzen Bundesland sind am Sonntag in die bayerische Kreisstadt gereist, um zu feiern - trotz der Niederlage der Habsburger vor 700 Jahren.

Vor 700 Jahren waren die Felder um Ampfing bei Mühldorf am Inn mit Blut getränkt. Es war jenes der Wittelsbacher und Habsburger. Etwa 1000 Menschen starben, am Ende gewannen die Bayern. Es war die letzte Ritterschlacht auf deutschem Boden, sie ging als Schlacht bei Mühldorf in die Geschichtsbücher ein. Auch in jene der Salzburger.



Am Sonntag, über 700 Jahre später, stehen in Mühldorf wieder Tausende Bewaffnete in Uniformen auf dem Stadtplatz. 3500 Salzburger Schützen sind in die bayerische Kreisstadt gereist, um der Schlacht zu gedenken und auch, um zu feiern - auch wenn damals Ludwig der Bayer als Gewinner hervorging.

SN/land salzburg/franz neumayr Einmarsch der Trachtenmusikkapelle Golling vor dem Gottesdienst. SN/land salzburg/franz neumayr Salzburgs Erzbischof Franz Lackner beim Gottesdienst. SN/land salzburg/franz neumayr Im Bild beim Gottesdienst v. l.: Die Volksfestkönigin von Mühldorf Katharina Gruber, Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Staatsminister Florian Herrmann sowie der Erste Bürgermeister von Mühldorf, Michael Hetzl, mit Gattin

Ehrengäste aus Bayern und Salzburg

Der Festakt startete am Sonntagvormittag mit einem Pontifikalgottesdienst, zelebriert vom Salzburger Erzbischof Franz Lackner in der Mühldorfer Stadtpfarrkirche St. Nikolaus. Anschließend begann der große Festakt auf dem Stadtplatz, gefolgt vom Festzug zum Mühldorfer Traditionsvolksfest. Neben den Ehrengästen aus Salzburg sind auch der stellvertretender bayerische Ministerpräsident Hubert Aiwanger, der bayerische Staatsminister Florian Hermann und Weihbischof Wolfgang Bischof gekommen. Aus Salzburg waren Landeshauptmann Wilfried Haslauer, Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf, Landesrätin Daniela Gutschi und Erzbischof Franz Lackner angereist.

Ehrenformation kam aus Kuchl

Die Prangerschützen Ebenau feuerten als Ehrenkompanie des Flachgaus die ersten Schüsse in Mühldorf ab. "Zwölf Schützen werden auf dem Münchner Tor stehen und mit einem Lauffeuer den Festakt einleiten", sagte Obmann Christian Hinterbichler. Dort ist die Salzburger Geschichte noch heute im Stadtbild von Mühldorf präsent: Über dem Münchner Tor prangt das Salzburger Wappen.

Die Ehrenformation aus dem Tennengau kam aus Kuchl. Rund 75 Musiker, ebenso viele Schützen sowie rund 25 Handböllerschützen, marschierten beim Festakt in Mühldorf am Inn mit.