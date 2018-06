Salzburger Maturantin: "HTL kann man nicht bereuen"

Ein junges Architektur-Talent im Maturajahrgang der HTL Itzling-Hochbau hat gemeinsam mit seinem Team den Salzburger Bautechnikpreis in der Kategorie "innovative Bauweisen" eingeheimst.

Vor allem in den Bautechnikfächern rücken immer mehr junge Frauen in der Ausbildung nach. Sandra Fritsch aus Puch-Urstein ist eine von ihnen, sie geht in die 5. Klasse Hochbau der HTL Itzling. "Es hat mich schon immer interessiert. Zuerst wollte ich eher in Richtung Innenarchitektur gehen und habe mir auch die HTL in Hallein angeschaut. Aber da war mir zu viel Holz", berichtet sie und lächelt.

Hochbau bedeutet enorm viel Statik mit ebenso vielen Berechnungen, mit Zahlen muss man jedenfalls gut können. "Aber mir hat es trotzdem sehr gefallen. Die Ausbildung in der HTL kann man jedenfalls nicht bereuen, wenn man die einmal geschafft hat", ist sie schon jetzt stolz. Die schriftliche Matura ist bereits gut geschafft, Mitte Juni folgt die mündliche, der sie ebenfalls zuversichtlich entgegenblickt.

Projekt "Kindergarten Neumarkt am Wallersee"

Zumal ihre Diplomarbeit einer hochkarätigen Jury bereits eine hohe Auszeichnung wert war, den Salzburger Bautechnikpreis, der kürzlich im Lehrbauhof Moosstraße überreicht wurde. Im Viererteam hat sie das Projekt "Kindergarten Neumarkt am Wallersee" ausgearbeitet. Die Vorgabe: Neubau eines Kindergartens für 100 Kinder mit vier Gruppen. Ihre Kollegen Fabian Birgmann und Michael Hauser waren für die Statik zuständig, Daniel Sedlar für Baubetrieb, Kostendarstellung und Terminplanung.

Geschwungener Eingangsbereich und Glasfassade

Die Architektur stammt von Sandra Fritsch. Bereits in den vergangenen Sommerferien hat sie einen ersten Entwurf gezeichnet, den sie gemeinsam mit dem Betreuungslehrer verfeinert und finalisiert hat. Anschließend gingen ihre Kollegen zu Werke. Entschieden hat sie sich für zwei symmetrische Gebäudehälften, die mit einem geschwungenen, lichtdurchfluteten Eingangsbereich verbunden sind. "Mein Ziel war, die Trennung zwischen innen und außen aufzuheben, dass man auch drinnen das Gefühl hat, im Freien zu sein. Das gelang durch eine Glasfassade, sodass man von überall hinausschauen kann. Einsichtig ist es trotzdem nicht, weil nach hinten durch Verwaltungsräume abgesichert und nach vorne ist eine große Bauernwiese."

Besonders stolz ist sie auf die Gruppenraumeinrichtung mit einer erhöhten Spielkoje sowie einem passenden Farbkonzept, "und auf die tolle Teamarbeit, die war echt gut", sagt sie und freut sich erst einmal auf ein Auslandsjahr in Australien und anschließend das Architekturstudium in Wien.

Salzburger Bautechnikpreis 2018

Erstmals hat heuer die Ziviltechnikerkammer für Oberösterreich und Salzburg mit den Kooperationspartnern Landesinnung Bau, Wirtschaftskammer Salzburg, proHolz Salzburg und ITG, Innovationsservice für Salzburg, den Salzburger Bautechnikpreis 2018 ausgelobt.



Der Nachwuchs- und Jugendförderungspreis für HTL-Abschlussklassen fördert die praxisnahe Ausbildung und würdigt ihre kreativen Lösungsansätze.



Von den vier teilnehmenden Schulen wurden je drei Diplomarbeiten in drei Kategorien (Innovative Bauweisen, Sanierung und Zubau) ausgewählt. Ein Preis ging an die HTL Salzburg.