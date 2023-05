Salzburger Mediziner weltweit unter den meistzitierten Forschern

Der Mediziner Richard Greil erhielt kürzlich die Auszeichnung als "Highly Cited Researcher" für die Jahre 2021 und 2022. Seine Beiträge wurden weltweit in mehr als 34.500 Arbeiten zitiert.

Professor Richard Greil ist in der Fachwelt als renommierter Onkologe, Infektiologe und Forscher bekannt. Wegen seiner vielfach zitierten Beiträge verlieh das US-Unternehmen Clarivate Analytics dem Mediziner des Uniklinikums Salzburg deshalb die Auszeichnung "Highly Cited Researcher" für die Jahre 2021 und 2022. Das bedeutet: Der gebürtige Salzburger gehört im Bereich "Clinical Medicine" zu den weltweit meistzitierten Forschern.

Er veröffentlichte bislang 812 wissenschaftliche Beiträge oder wirkte an diesen mit. Diese wurden weltweit in mehr als 34.500 wissenschaftlichen Arbeiten zitiert. Insbesondere seine Forschungen zur Immuntherapie von HNO-Tumoren, Chemotherapie von Dickdarm-Karzinomen, Therapie von Brustkrebs und Lymphknotenkrebs erhielten vielfach Beachtung in anderen wissenschaftlichen Beiträgen. Sie wurden jeweils mehr als 1000 Mal zitiert, wie von Clarivate Analytics ermittelt werden konnte.

Das US-Unternehmen erhebt jährlich den sogenannten "Impact-Factor" für wissenschaftliche Publikationen von Forscherinnen und Forschern. Dieser Wert gibt an, wie häufig ein wissenschaftlicher Artikel in einem Jahr zitiert wurde. Der Impact-Factor ist eine der wichtigsten Währungen in der Welt der Wissenschaft.

Die Arbeiten des Salzburgers sind in den wichtigsten Medizin-Zeitschriften der Welt wie im "New England Journal of Medicine", " The Lancet", "The Lancet Oncology" und "Nature" erschienen. "Wir sind stolz darauf, mit Professor Greil einen Forscher von absolutem Weltrang in unseren Reihen zu haben", gratuliert Dozent Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken.

Professor Richard Greil leitet am Uniklinikum Salzburg seit 2004 die Uniklinik für Innere Medizin III mit Hämatologie (Blut-Erkrankungen), Internistischer Onkologie (Krebs), Hämostaseologie (Blutgerinnung), Infektiologie und Rheumatologie. Er ist zudem Gründer des gemeinnützigen Krebsforschungszentrums SCRI-LIMCR (Salzburg Cancer Research Institute - Labor für Immunologische und Molekulare Krebsforschung bzw. Center for Clinical Cancer and Immunology Trials).