Salzburger Megaprozess um millionenschweren Cyber-Anlagebetrug im Finale

Laut Ermittlungen wurden allein in Österreich Tausende Anleger beim Online-Trading geprellt. Für zwei in Salzburg vor Gericht stehende Israelis - einer soll ein Haupttäter sein - werden bald die Urteile erwartet.

Im Februar startete am Landesgericht Salzburg ein brisanter Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner) um millionenschweren Betrug über Online-Handelsplattformen. Ein europaweit agierendes Netztwerk soll jahrelang über diverse Tradingplattformen ("Brands") mit klingenden Namen wie Zoomtrader oder OptionStars weltweit 100.000 Anleger um 200.000 Millionen Euro geschädigt haben. Anleger wurden demnach mit vermeintlich lukrativen Investitionen in Finanzprodukte geködert. Einmal auf einer Plattform registriert, wurden sie über angebli che Broker - tatsächlich geschulte Mittäter in Callcentern in Osteuropa - zu immer höheren Investments verleitet. Dabei seien ihnen über eine eigens entwickelte Manipulationssoftware teils rasant steigende Kursverläufe präsentiert worden. Letztlich erlitten die Anleger - inszenierte - Totalverluste: die investierten Gelder verschwanden laut Ermittlungen auf Geldwäschekonten des Täternetzwerks.

Ein mutmaßlicher Haupttäter des Netzwerk, der Israeli Ilan T. (44), soll einer der Chefs des Betrugsnetzwerk gewesen sein - er ist der Hauptangeklagte im Salzburger Prozess. Konkret wird T. von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) Wien angelastet, die Manipulationssoftware entwickelt und sie an "Brand"-Betreiber vermietet zu haben. Mitangeklagt ist auch seine mutmaßlich rechte Hand - sein Landsmann Michael G. (46). Beide sind nicht geständig.

Am Donnerstag, immerhin bereits Prozesstag zehn, wurde ein IT-Ermittler des LKA Wien als Zeuge gehört - der Kripobeamte des LKA Wien belastete Ilan T. schwer. Konkret, so die Anklage, bewirkten die zwei Israelis in der Zeit zwischen 2012 und 2019 durch ihr betrügerisches Handeln, dass allein in Österreich rund 4500 Anleger um gesamt neun Millionen Euro geprellt wurden.

Dem Oberstaatsanwalt der WKStA zufolge sei der Softwarunternehmer Ilan T. "Mastermind des betrügischen Systems" gewesen. Oliver Scherbaum, Verteidiger von T., konterte schon zu Prozessbeginn: Sein Mandant habe eine international ausgezeichnete Software(entwicklungs)firma betrieben. Wenn diverse Brands-"Betreiber" als seine Kunden bzw. Vertragspartner in der Folge kriminell agieren, könne das nicht seinem Mandanten angelastet werden.

Ein Urteil war für Freitag geplant.