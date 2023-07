Salzburger Mentoring-Projekt mit ukrainischen Familien: Sie sind ein Dream-Team

Mentee Daryna und Mentorin Charlotte treffen sich regelmäßig zum Lernen. Das Mentoringprogramm für junge Menschen mit Migrationshintergrund hat das Duo zusammengebracht.

Die Mutter von Daryna Onipko tippt ein paar Sätze auf ukrainisch in einen Online-Übersetzer ein. "Wir sind sehr dankbar für ein solches Projekt. Daryna konnte die Angst vor dem Krieg vergessen", gibt der Übersetzer auf Deutsch wieder. Ihre Tochter nimmt seit Oktober 2022 am Lernprojekt "GenerationenLernen" teil. Im Dezember hat sie den Wechsel von der Deutschförderklasse in den Regulärunterricht geschafft. "Daryna ist sehr fleißig. Auch in der Ukraine war sie eine Musterschülerin", erzählt ihre Mentorin Charlotte Croll stolz.

Verein Einstieg organisiert das Projekt

Als die Ukrainekrise im vergangenen Jahr neue Ausmaße annahm, suchte die Mentorin nach Möglichkeiten, den Geflüchteten in Salzburg zu helfen. Nach etwas Recherche ist die Salzburgerin auf das Mentoring-Programm gestoßen. Organisiert wird die Initiative vom Verein Einstieg. "Ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ich habe das Gefühl, damit dem Wohlbefinden und dem Heimatgefühl von Daryna beitragen zu können", so Croll.

Eine Insel weit weg vom Krieg

Besonders gefällt der Mentorin, dass die Lernstunden eine Art Insel für die geflüchteten Schülerinnen und Schüler sind, die das Thema Krieg außen vor lassen. Anfangs jede Woche, aktuell alle zwei Wochen treffen sich Charlotte und Daryna, um gemeinsam Deutsch zu sprechen. "In der Schule lernt sie viel über Grammatik und Rechtschreibung. Ich stelle deshalb Übungen zusammen, um das Sprechen mit ihr zu intensivieren", erzählt die Mentorin über ihren Lernprozess. Im Gegenzug hat sie angefangen, ukrainisch zu lernen.

"Ich freue mich, dass ich in Österreich leben darf"

Ihre Mentee hat in der Zwischenzeit zusätzlich die Schule in der Ukraine mittels Fernlehre abgeschlossen. Und das trotzt regelmäßigem Unterricht und vielen Freizeitaktivitäten in ihrer aktuellen Heimat: Mit einer Gruppe von ukrainischen Schülerinnen und Schülern geht sie wandern, ist viel in der Altstadt unterwegs und sogar in einem Sportverein aktiv. Auf die Frage, wie es ihr dabei mit dem Lernen geht, antwortet die zwölfjährige Schülerin: "Mit gefällt das Lernen und ich freue mich, dass ich in Österreich leben darf".