Salzburger Mieter stellen sich gegen Immobilienkonzern

Die Buwog hat die Rechnung ohne die Mieter gemacht. Sie wehren sich vehement dagegen, aus den billigen Wohnungen auszuziehen.

Wie berichtet will die Buwog Group GmbH - seit 2018 in Besitz des börsenotierten deutschen Immobilienkonzerns Vonovia - die Südtiroler-Siedlung mit 220 gemeinnützigen Mietwohnungen in Liefering weitgehend abreißen und neu bauen. Derzeit sind die Mieten per Gesetz gedeckelt und geschützt. Die 107 Bewohnerinnen und Bewohner haben unbefristete Mietverträge.

"Wir wollen nicht ausziehen." So lautete am Dienstagabend der Tenor beim ersten Bürgerdialog, zu dem Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) Interessierte ins Messezentrum eingeladen hatte. Im Saal saßen rund 130 Leute, ...