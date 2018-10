Salzburger Militärmusik spendete Konzerterlöse für Kinderkrebshilfe und Kinder-Rehazentrum

Insgesamt überreichte die Militärmusik Schecks in Gesamthöhe von rund 8700 Euro an die zwei Einrichtungen.

Im Beisein von Salzburgs Militärkommandant Anton Waldner überreichten Ernst Herzog, Kapellmeister der Salzburger Militärmusik, und Reinhold Wieser von "SalzArt Oberndorf" kürzlich einen Scheck in Höhe von 5681 Euro an die Salzburger Kinderkrebshilfe. Bei dem Betrag, den Kinderkrebshilfe-Obfrau Heide Janik symbolisch entgegennahm, handelt es sich um Spenden aus Benefizkonzerten der Militärmusik, die in Oberndorf und Maishofen stattfanden.

Auch bei einem weiteren Benefizkonzert in Dienten am Hochkönig hatte die Militärmusik ihr Können gezeigt. Kapellmeister Herzog freute sich, auch in diesem Fall den Reinerlös des Konzerts in Höhe von 3.000 Euro an Thomas Bogendorfer, den Leiter des Kinder- und Jugendrehabilitationszentrums Leuwaldhof in St. Veit, übergeben zu können.

Quelle: SN