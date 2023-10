Salzburger Motorradlenker sprang nach Unfall in die Salzach

27-jähriger Pongauer flüchtete, nachdem er mit seinem Motorrad ein Taxi touchiert hatte und dabei gestürzt war. Vor den Augen einer zufällig anwesenden Polizeistreife sprang er kurz in die Salzach, stellte sich aber dann den Beamten. Hintergrund: Der Biker hatte Cannabis mit, zudem war am Motorrad ein falsches Kennzeichen montiert. Überdies verweigerte der Pongauer einen Alkotest.

Ein kurioser Zwischenfall hat sich in der Nacht auf Sonntag im Bereich des Salzburger Rudolfsplatzes vor den Augen einer dort zufällig anwesenden Polizeistreife ereignet. Ein Motorradfahrer war von einem Taxilenker, der den 27-jährigen Biker aus dem Pongau beim Fahrspurwechsel übersehen hatte, touchiert worden. Der 27-Jährige stürzte daraufhin samt einer Frau auf dem Sozius.

Unmittelbar darauf nahm der offensichtlich Verletzte seinen Helm ab, rannte in Richtung Salzach und sprang in den Fluss. "Nach kurzem Aufenthalt im Wasser", so heißt es in der Aussendung der Polizeipressestelle, stellte er sich dann den Beamten.

Biker verweigerte den Alkotest - und hatte Cannabis am Motorrad mit

Der 27-jährige Pongauer bestritt, in Begleitung einer Frau gewesen zu sein und er verweigerte auch einen Alkotest. Bei seinem Zweirad wurde laut Polizei zudem Cannabiskraut sichergestellt. Das Kennzeichen am Gefährt war auf ein anderes Fahrzeug zugelassen. Wegen seiner Verletzungen brachte man den Biker ins Krankenhaus. Er wurde angezeigt. Nach seiner Mitfahrerin wird übrigens gefahndet.