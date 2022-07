Salzburger Motorradraser auf Hallthurmer Berg gestoppt

Über die kurvenreiche Bundesstraße 20 von Bayerisch Gmain in Richtung Bischofswiesen ist am Montagabend ein Salzburger Motorradfahrer gerast. Auf dem Hallthurmer Berg stand die Polizei...

Die Beamten des Einsatzzuges Traunstein führten am Montag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 20 beim Hallthurmer Berg durch. Die Straße schlängelt sich kurz nach Bayerisch Gmain in weiten Kurven den Berg hinauf. Bergauf gibt es zwei Fahrstreifen, bergab einen. In der Zeit von 18:45 bis 20:00 Uhr mussten fünf Verkehrsteilnehmer beanstandet werden.

Am schnellsten unterwegs war ein 23-jähriger Salzburger. Der Motorradfahrer wurde mit 84 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 200 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Im Heimatland Salzburg hätte der zu flotte Biker bis zu 400 Euro für dasselben Delikt bezahlen müssen.