Salzburger Musiker spielte im Marmorsaal schon für 18.000 Brautpaare

Seit 33 Jahren begleitet Edmund Knorr musikalisch die Trauungen im Marmorsaal im Schloss Mirabell. Nun klingt dieses Lebenskapitel aus.

Musik sei für eine Trauung so wesentlich wie die Ringzeremonie, sagt Edmund Knorr im Brustton der Überzeugung. Von jeher gehöre Musik zu einem Ritual dazu - als Verbindung zu Höherem. Privat spielt und hört der klassisch ausgebildete Musiker am liebsten Werke von Johann Sebastian Bach. Sitzt er beruflich am Klavier oder an der Orgel, wechselt er die Genres professionell nach Belieben - von Klassik über Swing und Folk bis zu Pop und Filmmusik.

"Seit 1988 habe ich im ...