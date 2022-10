Salzburger Muslime beten vom Andräviertel Richtung Mekka

45.000 Muslime leben in Salzburg. Am Tag der offenen Moschee gab die bosnisch-islamische Gemeinde Einblick in ihr religiöses Leben und ihre Kultur.

In der Stadt Salzburg gibt es zehn Moscheen, in denen Muslime zusammenkommen und gemeinsam beten. Von außen sind sie meist recht unscheinbar - es ragt kein Minarett in die Höhe, von dem ein Muezzin lautstark zum Gebet rufen würde. Anders als in der Türkei oder in der arabischen Welt, wo Moscheen lediglich zum Gebet aufgesucht werden, sind sie in Österreich vor allem ein gesellschaftlicher Treffpunkt für die jeweilige Glaubensgemeinde. "Am Abend oder am Wochenende sind wir meistens hier", ...