Salzburger Mutter von Kleinkindern dealte nach Festnahme sofort wieder mit Drogen: jetzt zwei Jahre Gefängnis

Zum überwiegenden Teil sind es Männer, die sich wegen Drogenhandels vor Gericht verantworten müssen; am Mittwoch wurde aber gleich drei jungen Frauen am Landesgericht Salzburg ein derartiger Strafprozess gemacht.

Hauptangeklagt: eine 23-jährige, bereits ein Mal massiv einschlägig vorbestrafte Salzburgerin. Sie soll vom 7. Dezember 2019 bis 23. Februar 2021 insgesamt 1,5 Kilo Marihuana, 186 Gramm Speed, 31 Gramm Kokain und 29 Stück Ecstasy-Tabletten an 20 Abnehmer gewinnbringend verkauft haben.

Mitangeklagt waren zudem die Schwester (21) der 23-Jährigen sowie eine ehemalige Freundin (21) der beiden. Die Schwester soll für die Hauptangeklagte Suchtgift in ihrem Zimmer gebunkert und teils auch welches in deren Auftrag verkauft haben; die Drittbeschuldigte wiederum gab ebenfalls Drogen weiter und bewahrte für die 23-Jährige einen Tresor mit aus Suchtgiftgeschäften lukriertem Geld auf.

Staatsanwalt Robert Holzleitner verwies nicht nur darauf, dass die Hauptangeklagte bereits im Jahr 2020 zu drei Jahren Haft (sechs Monate davon unbedingt) verurteilt worden war, weil sie zwischen 2017 und dem 6. Dezember 2019 gleich 17 Kilo Cannabis und 700 Gramm Kokain verdealt hatte. "Noch bemerkenswerter ist, dass die junge Frau damals am 6. Dezember 2019 wegen ihres intensiven Drogenhandels festgenommen wurde und dann nur deshalb nicht in U-Haft kam, weil sie zwei sehr kleine Kinder hat (jetzt drei und vier Jahre alt, Anm.). Schon am nächsten Tag hat sie gleich wieder mit dem Drogenhandel weitergemacht", so Holzleitner.

Die besagte Hauptangeklagte (Verteidiger: Leopold Hirsch) war nun gegenüber dem Schöffengericht (Vorsitz: Bettina Maxones-Kurkowski) voll geständig. "Sie war damals selbst schwer süchtig und hat nach ihrer ersten Festnahme Ende 2019 sofort wieder mit dem Dealen weitergemacht", so Hirsch. Die 23-Jährige selbst gelobte Läuterung: "Die Trennung in der Haftzeit von meinen Kindern war sehr schlimm." Das Gericht verurteilt sie nunmehr zu zwei Jahren unbedingter Haft (rechtskräftig). Die Mitangeklagten (Verteidiger: Dominik Fröhlich, Michael Hofer) kamen mit einer Diversion davon: Leisten die beiden binnen eines halben Jahres jeweils 50 Stunden gemeinnützige Arbeit, dann wird das Strafverfahren gegen sie endgültig eingestellt.