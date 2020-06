Salzburger nach zwei Diebstählen in einem Geschäft gefasst

Der 36-jährige Täter hatte es bei beiden Straftaten auf Parfums abgesehen.

Am Nachmittag des 3. Juni 2020 stahl ein unbekannter Mann aus einem Drogeriemarkt in der Stadt Salzburg zwei Parfums. Bei dem Versuch der Ladendetektivin ihn anzuhalten, entriss sich der Unbekannte und versetzte der Detektivin einen Stoß. Daraufhin konnte der Mann flüchten. Drei Tage später kam es wieder zu einem Parfumdiebstahl in demselben Geschäft. Der Ladendetektivin gelang es, den Mann zu stellen und die Polizei zu informieren. Im Zuge der Amtshandlung konnte der 36-jährige Salzburger eindeutig auch als Beschuldigter des räuberischen Diebstahls vom 3. Juni identifiziert werden. Der Mann wird angezeigt.

Quelle: SN