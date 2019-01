Salzburger Neujahrsbaby war acht Tage zu früh dran

30 Minuten nach Mitternacht erblickte Simon Andreas im Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach das Licht der Welt. Seine Eltern überrumpelte der Knirps damit gehörig.

Simon Andreas schlummert selig in den Armen seines Vaters Manuel Kellner. Der schaut mit glasigem Blick auf seinen Sohn, der noch nicht einmal zwölf Stunden alt ist. Es sei schon ein Wunder, das er da in seinen Armen halte, meint der Kraftwerkstechniker aus St. Veit. Mutter Petra Enzinger lächelt versonnen und ein wenig müde neben ihm. "Dass wir nun endlich unser gesundes Kind im Arm halten dürfen, ist schon fantastisch." Simon Andreas ist das erste Kind des Paares aus St. Veit und bringt es ob des Zeitpunkts seiner Geburt gleich zu landesweiter Bekanntheit. Denn das 3300 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Neugeborene ist das Salzburger Neujahrsbaby 2019. Um 0.30 Uhr kam es im Schwarzacher Krankenhaus zur Welt. Als eines von insgesamt drei Babys, die dort in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner geboren wurden.