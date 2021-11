Salzburger nimmt tägliches Bad im eiskalten Bach

Ein 51-jähriger Salzburger geht im Winter jeden Morgen in den kalten Klausbach baden. Für ihn ist das eine gesunde Abhärtung, wie er sagt.

Wenn Sie in den Wintermonaten - auch bei Minusgraden - in Glasenbach-Elsbethen einen Mann in Badeschlapfen, kurzer Hose und mit Handtuch am Klausbach, am Ende der Glasenbachklamm, wahrnehmen sollten, wundern Sie sich nicht: "Ich gehe hier jeden Tag baden", sagt der 51-jährige Enver Jovanovic. Für ihn sei dieser Platz unter der Brücke über die Halleiner Landesstraße nahe der Nautilus-Apotheke ein Kraftplatz.

"Ich habe schon vor zweieinhalb Jahren begonnen, mich auf diese Art und Weise etwas abzuhärten", betont der ...