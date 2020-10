Salzburger Oberstufenschüler aus vier Bezirken lernen ab Montag wieder von zu Hause aus

Im Tennengau, im Pongau, im Flachgau und in der Landeshauptstadt springt die Bildungsampel erstmals auf Orange.

Ab Montag müssen die Oberstufenschüler im Tennengau, im Pongau, im Flachgau und in der Stadt Salzburg wieder von zu Hause aus lernen. Wegen der besorgniserregenden Entwicklung der Corona-Neuinfektionen im Bundesland hatte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) diese Maßnahme angekündigt. Im Lungau und im Pinzgau können weiterhin alle Schüler in die Schule gehen.

Per Verordnung der Bildungsdirektion wurde die Bildungsampel in Salzburg erstmals in den vier Bezirken auf Orange geschaltet. Das Distance-Learning gilt somit ab Montag für Schüler ab der ...