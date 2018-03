Salzburger Offizier wird nach "rassistischem Vortrag" vom Dienst enthoben

Das Ministerium bestätigt ein Dienstenthebungsverfahren gegen den Oberst. Er darf die Schwarzenbergkaserne bis auf Weiteres nicht betreten.

Jener Offizier des Bundesheeres, der am Samstag im oberösterreichischen Geretsberg bei der Bezirksversammlung des Oberösterreichischen Kameradschaftsbundes einen offenbar "rassistischen Vortrag" gehalten hat, wird bis auf Weiteres vom Dienst in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim enthoben.

Ein Dienstenthebungsverfahren sei am Dienstag eingeleitet worden, bestätigt Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Während der Dienstenthebung erhält der betroffene Oberst ein Drittel weniger Gehalt und darf die Kaserne nicht betreten. Die Dienstenthebung gelte als "Sicherungsmaßnahme" und sei keine Bestrafung. Die Dienstenthebung gilt so lange, wie sie die Dienstbehörde für notwendig befindet.