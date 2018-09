Salzburger Pannenhelfer brachten erste EM-Aufgabe hinter sich

Seit heute ist zum ersten Mal ist ein Team aus Salzburg bei der Europameisterschaft der Pannenhelfer dabei: Bernhard Nindl und Robert Pritz kämpfen in Wien gegen ihre Kollegen aus rund 15 anderen Nationen. Der Wettbewerb startete heute Vormittag - und Bernhard Nindl zog für die SN eine erste kurze Zwischenbilanz.

Seit heute, Dienstag, kämpfen die beiden ÖAMTC-Pannenhelfer Bernhard Nindl (29) aus Neukirchen und Robert Pritz (48) aus St. Michael im Lungau in der Wiener ÖAMTC-Zentrale in Wien-Erdberg um den Titel "Pannenhilfe-Europameister".



Die erste Aufgabe, die die beiden Techniker erledigen mussten, beschreibt Nindl so: "Es war ein Unfallfahrzeug da und wir mussten es fahrbereit machen - nach Möglichkeit - oder eine sichere Abschleppung organisieren. Das Hauptproblem ist der Zeitdruck. Denn wir hatten nur 20 Minuten zur Verfügung."

Wie sich die beiden geschlagen haben, weiß Nindl noch nicht: "Wir bekamen kein Feedback. Und wie die Jury genau vorgeht, weiß ich nicht." Verschärfend komme hinzu, dass der ganze Bewerb in Englisch stattfindet, betont Nindl.

Welche Aufgaben stehen noch an? Nindl weiß nur so viel: "Es wird auch eine Aufsperr-Aufgabe dabei sein, also, dass wir ein versperrtes Auto öffnen müssen. Und dann warten noch zwei weitere Aufgaben auf uns." Wer die schärfsten Gegner sind, können die beiden ÖAMTC-Mitarbeiter noch nicht sagen: "Das stellt sich erst heraus", meint Nindl optimistisch. Die endgültige Jury-Entscheidung und damit das Sieger-Team werde erst am Freitag feststehen.

Aber wie bereitet man sich auf so einen Wettbewerb vor? Nindl sieht das gelassen: "Im Prinzip bereit man sich mit der täglichen Arbeit am besten vor." Denn bei dem Bewerb würden genau jene Dinge abgefragt, die auch in der Praxis wichtig seien.



Fix ist, dass die Konkurrenz auf jeden Fall groß ist: Denn am Start sind 23 Zweierteam aus rund 15 Nationen. Und nur eines von ihnen wird sich am Ende Europameister nennen dürfen.

Quelle: SN