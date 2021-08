Salzburger Paraglider musste auf dem Hallstätter See notlanden

Am Mittwoch kam es auf dem Hallstätter See zu einer Notlandung. Ein Paraglider verlor während eines Kunstmanövers die Kontrolle über seinen Gleitschirm.

Ein 26-jähriger Mann aus Salzburg machte am Mittwoch im Gemeindegebiet von Obertraun einen Paragleitflug vom Krippenstein. Der Pilot führte dabei über dem Wasser des Hallstättersees ein Kunstflugmanöver durch. Am Ende dieses Manövers verlor der Mann die Kontrolle, da sich die Leinen seines Gleitschirms verwickelten. Er konnte den Paragleiter daraufhin nicht mehr steuern und musste im See notlanden, berichtet die Polizei Oberösterreich. Mehrere Augenzeugen beobachteten vom Ufer aus die Wasserlandung und alarmierten die Einsatzkräfte. Der 26-Jährige wurde von der Wasserrettung Hallstatt unverletzt aus dem See gerettet und ans Ufer gebracht.