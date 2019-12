Der Täter drohte mit der Veröffentlichung von Fotos.

Ein bisher unbekannter Täter übermittelte am Dienstag einem 75-jährigen Salzburger eine erpresserische E-Mail, in der er einen Bitcoin-Betrag forderte. Sollte der Salzburger der Forderung nicht nachkommen, werde ein Video mit sexuellen Handlungen des Opfers veröffentlicht, heißt es in dem Mail. Das Opfer verständigte die Polizei. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Quelle: SN