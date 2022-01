Salzburger Pensionistin erhielt nach SN-Artikel mehr als 500 Mails

Dagmar Späth hat eine turbulente Woche und so manche schlaflose Nacht hinter sich. Mit dem Vorschlag, ältere, aktive Menschen zu vernetzen, die so wie sie selbst nach Salzburg zugezogen sind und allein leben, wandte sich die Pensionistin am vergangenen Samstag an die SN-Leserschaft. Das Ansinnen der Witwe war, weltoffene und unternehmungslustige Menschen, die genug vom Alleinsein haben, für gemeinsame Aktivitäten zusammenzubringen.

"Die Welle an Reaktionen hat mich regelrecht überrollt", sagt die 72-Jährige. Späth hat bereits mehr als 500 ...