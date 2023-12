Salzburger Polizei führte 138 Alkoholtests durch

Zwei Lenker wurden angezeigt. Einem weiteren nahm die Polizei die Kennzeichentafeln seines Pkw ab.

Die Polizei führte in der Nacht auf Freitag Schwerpunktkontrollen in der Stadt Salzburg und im Flachgau durch. Das Augenmerk lag auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. Insgesamt wurden 138 Alkotests durchgeführt. Zwei Fahrzeuglenker wurden angezeigt, weil sie alkoholisiert am Steuer saßen. In einem Fall wurde der Führerschein abgenommen. Insgesamt wurden 16 Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Telefonierens am Steuer, Geschwindigkeitsübertretungen oder Verletzung der Gurtenpflicht.

Einem 23-jährigen Lenker aus dem Bezirk Braunau nahm die Polizei die Kennzeichen seines Wagens ab, da er unerlaubterweise den Dieselpartikelfilter entfernt und weitere nicht genehmigte Veränderungen am Pkw durchgeführt hatte. Er wird angezeigt.

Im Pongau wurde am Mittwochabend ein Autolenker angezeigt. Er war auf der Tauernautobahn A10 im Staubereich in seinem Fahrzeug eingeschlafen. Weil der 33-Jährige nach Angaben der Polizei einen Alkotest nicht ordnungsgemäß durchführte, wurde er wegen Verweigerung desselben angezeigt. Er musste seinen Führerschein abgeben, Polizisten entfernten den Wagen von der Autobahn.