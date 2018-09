Salzburger Polizei baute "Radar-Blocker" aus Pkw aus

Nachdem das Lasermessgerät "verrückt" spielte, stoppte die Polizei einen 46-jährigen Pkw-Lenker in der Salzburger Innenstadt. Die Kontroll ergab, dass der Mann in seinem Auto einen Radar- und Laserblocker installiert hatte. Der Salzburger muss mit einer "saftigen" Strafe rechnen.

Beamte der Polizeiinspektion Rathaus führten am Freitagnachmittag am Ignaz-Rieder-Kai in der Salzburger Innenstadt Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei stellten sie bei einer Messung mittels Lasermessgerät markante Störungen fest und hielten das betreffende Fahrzeug an. Die Fahrzeugkontrolle ergab, dass im Pkw ein Radar- und Laserblocker montiert und in Betrieb war. Das Gerät in der Größe einer Zigarettenschachtel war hinter dem Mittelspiegel auf der Windschutzscheibe montiert.

Die Polizei beschlagnahmte das Gerät im Wert von 600 Euro

Nach längerem Leugnen gestand der 46-jährige Lenker den Sachverhalt ein. Dem Salzburger wurde das verbotene Gerät abgenommen, um eine Kennzeichenabnahme und die zwangsweise Abstellung des Fahrzeuges abzuwenden. Das vorläufig beschlagnahmte Gerät im Wert von mindestens 600 Euro wird für verfallen erklärt und vernichtet. Der Salzburger wird angezeigt. Er muss mit einer Verwaltungsstrafe in Höhe von maximal mehreren tausend Euro rechnen.



Der ursprüngliche Radar-Warner wurde weiterentwickelt

Ursprünglich gab es nur die sogenannten Radar-Warner. Inzwischen ist die Technik weiter vorangeschritten: Die modernen Geräte warnen inzwischen vor Radar- und Lasermessungen - und blockieren zudem die Lasermessung. Die Kosten der Geräte reichen zirka von 500 bis 2000 Euro. Dazu kommen entwaige Einbaukosten.

Quelle: SN