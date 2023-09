Salzburger Polizei lädt die Bürger zum Kaffee ein

Coffee with Cops": So nennt sich eine besondere Aktion der Salzburger Polizei - ganz nach dem Motto: "Durchs Reden kommen d' Leut z'samm."

. Dabei wird der Bevölkerung die Möglichkeit geboten, von 2. bis 30. Oktober mit Polizistinnen und Polizisten bei einer Tasse Kaffee alle möglichen Anliegen zu besprechen oder einfach nur ein lockeres, zwangloses Gespräch zu führen. Die Aktionen finden meist außerhalb einer Polizeidienststelle und landesweit an verschiedenen Orten statt.

Das Projekt "Coffee with Cops" gehört zur Initiative "GEMEINSAM.SICHER mit der Polizei" - Kern der Initiative ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und Bevölkerung. "Coffee with Cops" ist - so die Polizeipressestelle in einer Aussendung - "eine zeitgemäße Variante eines Community-Policing-Ansatzes nach internationalem Vorbild". Ziel sei es, "durch zwanglose und persönliche Gespräche zwischen den Bürgerinnen und Bürgern einerseits und den Polizeibediensteten des Bezirks andererseits eine Vertrauensbasis herzustellen und zu festigen. Dadurch sollen Barrieren und Vorurteile abgebaut und Raum für den Austausch von Ideen oder Problemen geschaffen werden".



Hier die einzelnen Termine für den "Coffee with Cops":

Salzburg-Stadt



02.10.2023 im BWS Aigen Parsch

02.10.2023 im Zentrum Herrnau gemeinsam mit dem BWS Salzburg Süd

05.10.2023 im TZ der Caritas Haus Elisabeth

05.10.2023 im JUZ Teilweise

06.10.2023 im BWS Itzling



Bez. Salzburg-Umgebung



04.10.2023, 15-18 Uhr Lokalbahnhof Oberndorf

05.10.2023, 09-12 Uhr Parkplatz Eugendorf Fa. Lutz



Bez. Hallein



05.10.2023 im Seniorenheim Abtenau

Bez. St. Johann im Pongau



02.10.2023, 10-12 Uhr Gemeinde Dorfgastein (Gemeindeamt)

03.10.2023, 09-12 Uhr Gemeinde Bad Gastein (Feuerwehrhaus)

03.10.2023, 09-12 Uhr Gemeinde Altenmarkt (Gemeindeamt)

04.10.2023, 10-12 Uhr Gemeinde Hüttschlag (Feuerwehrhaus)

06.10.2023, 08-11 Uhr Gemeinde Radstadt (Bauernmarkt, Stadtplatz)



Bez. Zell am See



29.09.2023, 13-16 Uhr Polizeiinspektion Zell am See

02.10.2023, 09-12 Uhr Polizeiinspektion Neunkirchen

02.10.2023, 13-16 Uhr Polizeiinspektion Mittersill

03.10.2023, 13-16 Uhr Polizeiinspektion Saalbach-Hinterglemm

04.10.2023, 13-16 Uhr Polizeiinspektion Saalfelden

10.10.2023, 09-11 Uhr Gemeindeamt Fusch/Glocknerstraße

11.10.2023, 13-16 Uhr Polizeiinspektion Kaprun



Bez. Tamsweg



06.10.2023, 09-12 Uhr Tamsweg, am Marktplatz

Weitere Infos im Büro Öffentlichkeitsarbeit der LPD Salzburg

unter Tel. +43 (0) 59133 50 11 33.

E-Mail: Oeffentlichkeitsarbeit-S@polizei.gv.at;

Internet: www.polizei.gv.at/sbg