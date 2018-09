Salzburger Polizei fischte schwer alkoholisierte Lenker aus dem Verkehr

Ein Mann wurde in Hallein mit 1,86 Promille angehalten. In der Stadt Salzburg traf es einen Fahrradfahrer: Er wurde mit 1,84 Promille gemessen.

Der Polizei sind bei Lenker- und Fahrzeugkontrollen in der Nacht auf Freitag zwei Alkolenker ins Netz gegangen. Am Donnerstagabend erwischten die Beamten in Hallein einen 57-Jährigen mit 1,86 Promille. Dem Mann wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Freitagfrüh wurden die Kontrollen einem Fahrradfahrer in Salzburg-Itzling zum Verhängnis: Die Polizisten wurden wegen seiner unsicheren Fahrweise auf den 44-Jährigen aufmerksam. Der Alkotest ergab 1,84 Promille. Der Mann durfte die Fahrt nicht fortsetzen. Sowohl der Autolenker als auch der Fahrradfahrer werden angezeigt.

