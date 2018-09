Salzburger Polizei forschte "Unterhosen-Einbrecher" aus

Der Mann hatte ein Fenster eingeschlagen und war in die Wohnung eines 77-jährigen Mannes eingestiegen. Als er vom Pensionisten bemerkt wurde, ergriff er die Flucht - in Unterhosen.

Der Polizei gelang es, einen am 30. Juni gemeldeten Einbruch in Salzburg-Lehen zu klären. Ein vorerst unbekannter Täter war in den frühen Morgenstunden durch Einschlagen eines Fensters in die Wohnung eines 77-jährigen Salzburgers eingedrungen. Als er vom diesem gestört wurde, ergriff er die Flucht. Der Täter war lediglich mit einer Unterhose bekleidet und flüchtete mit einem Fahrrad.



Einbruchsopfer beklagt einen Schaden von knapp 1300 Euro

Aufgrund der Spurenlage am Tatort konnte ein 28-jähriger Ukrainer überführt werden, der sich zur Zeit in der Justizanstalt Wels in Untersuchungshaft befindet. Anfänglich leugnete der Mann. Schließlich gestand er jedoch den Einbruch. Er rechtfertigte die Tat damit, dass er in der betroffenen Wohnung lediglich übernachten wollte. Warum er zum Tatzeitpunkt lediglich mit einer Unterhose bekleidet war, konnte oder wollte der Ukrainer nicht erklären. Bei der Tat waren nach Angaben des Wohnungseigentümers Gegenstände und Schmuck im Wert von nahezu 1300 Euro gestohlen worden.



Quelle: SN