Salzburger Polizei kämpft gegen drohende Personalnot

Am Dienstag wurden 27 neue Polizeischülerinnen und Polizeischüler in Salzburg angelobt. Sie haben am 1. März ihre Ausbildung begonnen. Noch könne man alle Lehrgangsplätze bei der Polizei füllen. Doch auch in dieser Branche droht der Fachkräftemangel.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Noch könne man alle Ausbildungslehrgänge füllen, sagt Landespolizeidirektor Rausch.