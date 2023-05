Salzburger Polizei klärt Einbrüche nach fünf Jahren Fahndung

Knapp fünf Jahre nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Salzburger Altstadt hat die Salzburger Polizei nun einen Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann kommt auch für einen Coup in Linz in Frage.

BILD: SN/ROBERT RATZER Symbolbild.

In der Nacht zum 21. Juli 2018 brachen damals unbekannte Täter mehrere Türen einer Firma in der Salzburger Altstadt auf. Die Kriminellen entfernten die Sicherung des Fahrstuhls, woraufhin dieser in eine Servicestellung ins Kellergeschoß fuhr. Somit konnten die Täter über das Dach des Liftes diesen überwinden und zwängten auf der gegenüberliegenden Seite die Türe eines weiteren Geschäftsobjekts auf. Die Eindringlinge gelangten so in die Geschäftsräume und versuchte, zwei Tresore aufzubohren. Daran scheiterten die Unbekannten. Sie stahlen jedoch hochwertiges Geschirr im Wert von rund 50.000 Euro. Die Ermittlungen seitens des Landeskriminalamts liefen auf Hochtouren, blieben aber vorerst ohne Erfolg. Etwa ein Jahr zuvor, im September 2017 waren zwei Täter über ein Fenster in eine Bankfiliale in Linz eingedrungen. Die Unbekannten scheiterten beim Öffnen der Geldlade bzw. wurden gestört und flüchteten. Bilder aus einer Videoüberwachung und Fingerabdrücke führten aber zu einem Erfolg. Der Einbruch in der Salzburger Altstadt konnte nämlich einem der Täter des versuchten Bankeinbruchs zugeordnet werden. Die Justiz erließ eine Festnahmeanordnung. Vor wenigen Tagen war es dann soweit. Am 13. Mai 2023 nahmen Beamte der Autobahnpolizei Anif einen 37-jährigen Polen fest. Der Mann befindet sich in der Justizanstalt Salzburg und verweigert die Aussage. Zudem schweigt der Pole hinsichtlich seines noch unbekannten Komplizen.