Salzburger Polizei klärt große Einbruchserie - drei Verdächtige in Haft

DNA-Spuren überführten eine georgische Tätergruppe, die allein in Österreich mindestens 23 Mal zugeschlagen hat.

Eine Serie von insgesamt 23 Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäuser hat die Salzburger Polizei nun nach umfangreichen Ermittlungen geklärt. Die Taten wurden von Mitte April 2019 bis Anfang Februar 2020 im Stadtgebiet von Salzburg und im angrenzenden Oberösterreich begangen. Die Vorgehensweise war dabei stets ähnlich. So verschafften sich die Täter etwa üblicherweise durch Einschlagen der Fensterscheibe Zugang zum Objekt.

Haupttäter gestand mehrere Einbrüche

An den Tatorten sichergestellte DNA-Spuren führten die Beamten auf die Spur eines 26-jährigen Georgiers. Die Festnahme des Mannes erfolgte bereits am 15. April 2020 in einer Wohnung in Salzburg. Durch umfassende Auslandserhebungen konnte schließlich eine Verbindung zu drei weiteren Mittätern aus Georgien (im Alter zwischen 28 und 36 Jahren) hergestellt werden. Zwei der Verdächtigen nahm die Polizei in der Stadt Salzburg fest. Bei den Vernehmungen gestand der Haupttäter mehrere Einbrüche. Die Salzburger Polizei ordnet der Gruppe insgesamt 23 Einbrüche zu. Allerdings stehen einige DNA-Direktabgleiche noch aus.

Geld ins Ausland überwiesen

Dass die Bande auch in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, steht ebenfalls fest. So konnten der Gruppe allein in Burghausen vier weitere Einbrüche zugeordnet werden. Ihre Beute haben die Verdächtigen teilweise bei Goldankaufsstellen oder beim Straßenverkauf veräußert. Das somit lukrierte Geld überwiesen sie anschließend auf ein ausländisches Konto. Bis dato konnte der Tätergruppierung ein Gesamtschaden von mehr als 200.000 Euro nachgewiesen werden.

Quelle: SN