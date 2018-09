Salzburger Polizei klärte 24 Diebstähle in Drogeriemärkten

Erfolgsmeldung vom Kriminalreferat: Die Beamten konnten 24 Ladendiebstähle klären. Der Schaden beträgt rund 13.000 Euro. Überführt wurden ein 33-jähriger und ein 49-jähriger Rumäne. - Weiters konnten Polizisten aus Eugendorf einem jungen Flachgauer Diebstähle von Autoteilen nachweisen.

Polizisten des Kriminalreferats beim Stadtpolizeikommando Salzburg überführten nunmehr einen 33-jährigen und einen 49-jährigen Rumänen der Begehung von 24 gewerbsmäßigen Ladendiebstählen in Drogeriemärkten, welche diese bundesweit im Zeitraum von 2. Juli bis 19. Juli 2018 begingen. Bei den Diebstählen verwendeten die Täter präparierte Einkaufstaschen, um die Diebstahlsicherungen zu umgehen.

Die Vorgangsweise schildern die Beamten so: Der 49-jährige Rumäne suchte das Diebesgut aus, positionierte sich im Nahbereich als Sichtschutz für den 33-jährigen Rumänen, welcher anschließend die Gegenstände stahl. Während der Diebstähle standen die beiden telefonisch mittels Headset miteinander in Verbindung. Gestohlen wurden vor allem Rasierklingen, Parfums und Getränke, welche anschließend in Rumänien gewinnbringend veräußert wurden. Die Täter verursachten dadurch einen Gesamtschaden von ungefähr 13.000 Euro. Aufgrund der vorliegenden Beweise konnten die Taten den Rumänen zugeordnet werden. Diese sind zu sämtlichen Diebstählen geständig. Die Beschuldigten wurden, nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg, in die Justizanstalt Salzburg verbracht.



Einem Flachgauer wurden zwei Diebstähle nachgewiesen

Weiters konnten Polizisten der Polizeiinspektion Eugendorf einen 20-jährigen Flachgauer der Begehung von zwei Diebstählen von Kfz-Teilen (Kühlergrill, Scheinwerfer, Blinker, etc.) überführen. Dieser montierte in den Nächten auf den 12. September sowie auf den 22. September 2018 auf dem Parkplatz eines Autohändlers in Eugendorf aus drei Pkw Kfz-Teile ab. Einige davon baute er laut Polizei anschließend in seinem Pkw ein. Den Rest bot er via App im Internet zum Verkauf an. Auf Grund der Videoüberwachung und Zeugenaussagen konnte der Flachgauer überführt werden. Der Mann ist umfassend geständig. Der 20-jährigen Flachgauer wird bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.



Quelle: SN