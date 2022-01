Salzburger Polizei sucht Lehrlinge für den Verwaltungsbereich

Vielfältige Aufgabenbereiche, sicherer Job, gute Aufstiegsmöglichkeiten: Die LPD Salzburg hat acht Planstellen zur Ausbildung im Lehrberuf "Assistent/Assistentin in der Sicherheitsverwaltung" ausgeschrieben. Interessierte junge Leute können sich noch bis zum 21. Februar bewerben.

Die Salzburger Polizei sucht für 2022 gleich acht junge Leute zur Ausbildung im Lehrberuf "Assistentin bzw. Assistent in der Sicherheitsverwaltung". "Die Aufgaben und Tätigkeiten der Sicherheitsverwaltung sind sehr vielschichtig. Unser Verwaltungsbereich ist ein ganz wichtiger Faktor im Hintergrund für das Funktionieren der Exekutive, für die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten an der Front", sagt Roland Waleczka, Leiter der Personalabteilung der Salzburger Polizei.

Drei Jahre dauert die Ausbildung zu Sicherheitsverwaltungsassistenten; wer sie absolviert hat, habe nicht nur einen interessanten, sondern auch einen sicheren Job, der gute Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten biete, so Waleczka. Tatsächlich sind die Einsatzbereiche für Sicherheitsverwaltungsassistenten sehr vielfältig: Sie arbeiten etwa im Straf- oder Führerscheinamt, in der Logistikabteilung, die für den großen Polizei-Fuhrpark sowie die Beschaffung der Ausrüstung zuständig ist, oder auch im Personal- oder Budgetwesen. Am 1. August beginnen die neuen Lehrlinge ihre Ausbildung, Ende der Bewerbungsfrist ist am 21. Februar.

Interessierte sollen sich bei der Landespolizeidirektion melden. Tel: 059133/50/5104 o. 5105 o. 5106. E-Mail:

­maria.lerch@polizei.gv.at

­monika.hauer@polizei.gv.at

­kira.schwenk@polizei.gv.at