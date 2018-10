Salzburger Polizei sucht nach 15-Jähriger Schülerin

Die Nepalesin Manjita K. C. wird seit 14 Tagen in der Stadt Salzburg vermisst.

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach der 15-jährigen Schülerin Manjita K. C.: Das Mädchen kam am 1. Oktober nicht mehr von der Schule heim in die elterliche Wohnung. Die nepalesische Staatsbürgerin hat laut Polizei keinen Reisepass und kein Mobiltelefon dabei. Die Jugendliche ist 150 Zentimeter groß, 38 Kilogramm schwer, hat braune Augen, lange dunkelbraune Haare und trägt eine Brille. Am Tag ihres Verschwindens trug sie schwarze Jeans, einen hellen Pullover und schwarze Schuhe. Außerdem hatte sie eine schwarze Tasche bei sich. Die Ermittler vermuten die Stadt Salzburg, München oder Wien als mögliche Aufenthaltsorte. Hinweise nehmen das Stadtpolizeikommando Salzburg unter der Telefonnummer 059133 55 3333 und alle Polizeidienststellen entgegen.

Quelle: SN