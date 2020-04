Salzburger Polizei verhängte mehrere Betretungsverbote

Vier gewalttätige Männer weggewiesen.

In Salzburg hat die Polizei am Donnerstag gleich vier Mal ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen Männer ausgesprochen, die gegenüber ihren Frauen oder Partnerinnen gewalttätig geworden sind. In der Landeshauptstadt wandte sich eine 31-jährige Afghanin an die Polizei und zeigte ihren 40-jährigen Ehemann an. Er soll seit Jahren psychische und physische Gewalt gegen sie ausgeübt haben.

Zugleich soll der Afghane in der letzten Zeit auch seine drei und sechs Jahre alten Kindern geschlagen haben. Ebenfalls in der Stadt Salzburg eskalierte am späten Abend ein Beziehungsstreit. Eine 47-jährige Philippinin wurde von ihrem Freund (46) an den Ohren gezogen und ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. In Bischofshofen (Pongau) gab eine 34-jährige Frau aus Bosnien an, dass sie ihr 41-jähriger Ehemann in der Vergangenheit mehrmals mit dem Tod bedroht hat. Der Bosnier war bei der Einvernahme durch die Polizei zum Teil geständig. Neben dem Betretungsverbot wird der Mann wegen gefährlicher Drohung angezeigt.

Und in Elsbethen (Flachgau) kam es bereits am Palmsonntag zu einem heftigen Streit zwischen einem serbischen Ehepaar. Dabei wurde eine 28-Jährige von ihrem 30-jährigen Mann zu Boden gedrückt und auf den Kopf geschlagen. Als sich die Frau wehrte, ließ der Mann von ihr ab. Sie meldete den Vorfall erst am Donnerstag.

