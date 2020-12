Salzburger Polizei verweigerte in 626 Fällen die Einreise

Die Polizei zieht nach den Feiertagen eine erste Zwischenbilanz bei den Kontrollen der coronabedingten Beschränkungen bei der Einreise nach Österreich. 580 Personen wurden in Heimquarantäne geschickt.

Seit 19. Dezember gelten abseits von Ausnahmen wie für den Pendlerverkehr und regelmäßige Familienbesuche coronabedingte Beschränkungen bei der Einreise nach Österreich. Demnach müssen Einreisende (ausgenommen aus Australien, Finnland, Irland, Island, Japan, Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Uruguay und dem Vatikan) in eine verpflichtende zehntägige Quarantäne, die nach dem fünften Tag mit einem negativen Testergebnis beendet werden kann.

Nach den Feiertagen zieht die Polizei, die die Einhaltung der Bestimmungen am Hauptbahnhof, am Flughafen sowie an den unmittelbaren Grenzübergängen kontrolliert, eine erste ...