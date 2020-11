Salzburger Polizei warnt wieder vor dreisten Telefonbetrügern

Am Donnerstag gab es im gesamten Bundesland Salzburg auffallend viele betrügerische Anrufe bei vor allem älteren Personen, wobei sich die unbekannten Täter am Telefon als "Kriminalpolizei Salzburg" ausgaben. Das teilte die Polizeipressestelle am Donnerstagabend per Aussendung mit.

SN/apa (dpa/archiv) Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus.