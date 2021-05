Salzburger Polizei zieht zwei Alkolenker aus dem Verkehr

Ein Alkolenker wurde in der Nacht auf Sonntag seinen Führerschein los - ein anderer hatte gar keinen.

In den frühen Morgenstunden kam ein alkoholisierter Lenker von Hof in Richtung Salzburg von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und kam am Fahrbahnrand der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Ein durchgeführter Alkomattest ergab ein Ergebnis von 1,46 Promille. Der Führerschein wurde dem 27-Jährigen vorläufig abgenommen.

Einen weiteren Alkolenker zog die Polizei am Samstagvormittag in der Nähe der Autobahnauffahrt Salzburg-Mitte aus dem Verkehr. Der Führerschein des 37-Jährigen war bereits im Jahr 2015 abgelaufen und besaß somit keine Gültigkeit mehr. Auch er war mit 1,4 Promille unterwegs.

Beide Lenker werden angezeigt, berichtet die Salzburger Polizei in einer Aussendung.