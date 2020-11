Salzburger Polizei zog mehrere Raser aus dem Verkehr

Die durch den Lockdown leeren Straßen haben in Salzburg mehrere Lenker zum Rasen verleitet.

Die Polizei zog am Freitag bei einer Kontrolle auf der Lamprechtshausener Straße einen Pkw mit 135 km/h aus dem Verkehr. Erlaubt wären an der Stelle 70 km/h.

Kurios war die Begründung eines 21-jährigen Mannes aus dem Flachgau, der am Freitag gegen 7.30 Uhr mit einem Rallyefahrzeug mit 143 km/h auf der Gaisberglandesstraße von einer Zivilstreife kontrolliert wurde. Er erklärte, dass er so schnell gefahren sei, weil er den Sonnenaufgang auf dem Gipfel des Gaisbergs nicht verpassen wollte. Dort gilt eine 50 km/h-Beschränkung.

In Leogang wurde am Freitagnachmittag ein 19-jähriger Tiroler in einer 50er-Zone mit 105 km/h gemessen. In der Stadt Salzburg ertappte die Polizei einen 29-jährigen Steirer beim Schnellfahren. Er war mit 135 km/h auf der Alpenstraße unterwegs, in dem Bereich darf maximal 70 km/h gefahren werden. Die Lenker wurden angezeigt.

Ohne Führerschein wurden am Freitagnachmittag zwei Burschen - ein 16-jähriger Slowake und sein 18-jähriger rumänischer Freund - mit einem Auto im Stadtgebiet von Salzburg ertappt. Sie wurden außerdem wegen Verstößen gegen die Covid-19-Bestimmungen angezeigt, weil sie die Ausgangsbeschränkungen missachtet und keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hatten, teilte die Polizei mit.

Quelle: APA