Salzburger Polizeihund fand Marihuana in der Waschmaschine

Die Exekutive hatte zehn Personen im Salzburger Volksgarten kontrolliert. Dabei stellten die Beamten einige Gramm Marihuana sicher. Bei der Nachschau in der Wohnung eines Verdächtigen stieß "Kiara" auf 57,31 Gramm - in der Trommel der Waschmaschine verborgen.

Eine Diensthundestreife der Polizei kontrollierte am Sonntag um 15.05 Uhr eine Gruppe von zehn Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen im Salzburger Volksgarten. Eine Person versuchte dabei vergeblich, 1,82 Gramm Marihuana in der Faust zu verstecken. Darauf setzte die Polizei den Suchtmittelspürhund "Kiara" zur Suche nach weiterem Suchtmittel ein. "Kiara" fand weitere sechs Gramm Marihuana. Bei einer anschließend durchgeführten Nachschau in der Wohnung eines Beschuldigten in Salzburg-Aigen entdeckte der Hund weitere 57,31 Gramm Marihuana, die in einer Waschmaschinentrommel versteckt waren. Die Polizei stellte demnach in Summe 67,72 Gramm Marihuana sowie mehrere Suchtmittelutensilien sicher. Ein 19-jähriger afghanischer Asylbewerber, sowie zwei österreichische Staatsangehörige (16 und 28 Jahre alt) werden nach dem Suchtmittelgesetz auf freiem Fuß angezeigt.

Quelle: SN