Salzburger Polizist verurteilt - er verriet einem gesuchtem Kriminellen Fahndungsinfos

Acht Monate bedingte Haft sowie eine unbedingte Geldstrafe in Höhe von 960 Euro wegen Amtsmissbrauchs und wegen Begünstigung: So lautete am Donnerstag in einem Schöffenprozess am Landesgericht Salzburg das bereits rechtskräftige Urteil gegen einen Polizeibeamten.

SN/apa Symbolbild.