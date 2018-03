Salzburger Polizist wollte Kollegen zu Amtsmissbrauch verleiten: Geldbuße

Ein Kriminalbeamter war alkoholisiert mit dem Auto unterwegs und in eine Polizeikontrolle geraten. Vor Gericht war der Kripobeamte voll geständig. Der Richter ordnete eine Diversion an - bei Zahlung einer Geldbuße von 2300 Euro wird das Strafverfahren eingestellt.

Die Verhandlung am Mittwoch am Salzburger Landesgericht dauerte nur acht Minuten. Der vor dem Schöffensenat sitzende Kriminalbeamte hatte sich laut Anklage im Mai 2017 mit 1,58 Promille noch hinters Steuer gesetzt und war in eine Polizeikontrolle geraten. Der Alkolenker habe sich gleich als "Kollege" ausgegeben und laut Staatsanwalt Andreas Winkler die zwei kontrollierenden Polizisten unter anderem darum "ersucht, ob er sein Auto noch nach Hause bringen kann. Damit hat er versucht, die zwei Polizisten zum Amtsmissbrauch zu bestimmen".

Der Kriminalbeamte (Verteidiger: RA Georg Wallner) zeigte sich gegenüber dem Senat unter Vorsitz von Richter Christian Hochhauser reumütig geständig. "Ja, mein Mandant hat gewusst, dass er nicht fahren hätte dürfen. Er wurde damals kurz vor seiner Wohnung angehalten und wollte sein Auto noch zu seinem Parkplatz fahren", so der Verteidiger.

Der Vorsitzende Richter beendete die Verhandlung mit einer Diversion (alternative Reaktionsform auf ein gerichtlich strafbares Verhalten): Zahlt der Angeklagte binnen 14 Tagen eine Geldbuße von 2300 Euro plus 100 Euro Prozesskosten, dann wird das Strafverfahren eingestellt.

