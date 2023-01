Salzburger Prozess gegen Ex-Firmenchef wegen Vorwurfs des Millionenbetrugs - weiter kein Urteil

Erneut vertagt wurde am Dienstag am Landesgericht der bereits vor einem Jahr eröffnete Schöffenprozess gegen einen Ex-Chef einer 2020 geschlossenen Medientechnik-Firma. Dem Akademiker werden schwerer Betrug sowie betrügerische und fahrlässige Krida angelastet. Zum einen soll er drei Banken falsche Auftragsbestätigungen vorgelegt bzw. falsche Auftragslagen vorgegaukelt und sich so Kredite in Höhe von insgesamt 4,8 Mill. Euro erschlichen haben.

SN/APA/BARBARA GINDL Das Salzburger Landesgericht.

Weiters habe sich der besagte Ex-Firmenchef auf seiner Privatliegenschaft einen Firmenschauraum errichten lassen, der in unangemessenem Ausmaß der Befriedigung privater Zwecke gedient habe. Anna-Sophia Geisselhofer, die Vorsitzende Richterin, lässt nun ein weiteres Gutachten einholen und will zudem zwei weitere Zeugen hören - am 3. März wird weiterverhandelt. Ein Mitangeklagter war bereits am ersten Prozesstag rechtskräftig wegen fahrlässiger Krida zu bedingter Haft verurteilt worden.