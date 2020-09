Salzburger Prozess gegen Ex-Polizeispitzel birgt Hochbrisantes im Hintergrund

Ein 39-jähriger Serbe, jahrelang V-Mann der Salzburger Kripo, steht am 9. September wegen Kokainhandels vor Gericht. Der Ex-Polizeispitzel soll eng mit Drogenfahndern kooperiert haben, gegen die seit langem selbst ermittelt wird - unter anderem wegen Amtsmissbrauchs.

Auf den ersten Blick scheint der Drogenprozess gegen einen 39-jährigen Kosovaren mit serbischer Staatsbürgerschaft, der Mittwoch vor einem Salzburger Schöffensenat verhandelt wird, nicht außergewöhnlich. Der fünf Mal vorbestrafte, in U-Haft sitzende Mann soll von Ende September 2018 bis Oktober 2019 vorwiegend in Salzburg an mehrere Personen zumindest 1,6 Kilo Kokain sowie 425 Gramm Cannabis verkauft oder auf Kommission weitergegeben zu haben.

Hochbrisant ist jedoch die Tatsache, dass der 39-jährige Serbe viele Jahre als Vertrauensperson (VP) bzw. "V-Mann" für ...