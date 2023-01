Salzburger Prozess gegen Jugendbande: Vier der Gewalttäter erhielten Gefängnisstrafen

Zwölf Raubüberfälle in wechselnder Besetzung, dazu viele weitere Straftaten: Der Prozess gegen sieben Burschen ging Freitag zu Ende. Die strengste verhängte Strafe: 20 Monate gänzlich unbedingt.

Vier Tage hatte der Jugendschöffensenat unter Vorsitz von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski verhandelt. Die sieben großteils bereits einschlägig vorbestraften Angeklagten, erst 14 bis 17 Jahre alt, wurden dabei ausführlich vernommen - ebenso wie die Opfer, die teils noch heute an den Folgen der ihnen zugefügten Gewalt leiden.

Wie berichtet hatten die sieben Burschen - drei Österreicher, zwei Afghanen, ein Syrer und ein Albaner - laut Staatsanwalt Sebastian Wolfsteiner allein zwischen Mai und Oktober 2022 in der Stadt Salzburg in unterschiedlicher Konstellation (oft zu Dritt oder Viert) zwölf Raubüberfälle auf meist andere Jugendliche verübt. Die Opfer wurden stark eingeschüchtert, geschlagen, getreten und beraubt. Beute: Bargeld in Höhe von 2 bis 95 Euro. Zudem wurden den Burschen ein Dutzend (versuchter) Körperverletzungen sowie Drohungen, Nötigungen und Diebstähle angelastet.

Nachdem der Senat schon in der Vorwoche drei Mitläufer bzw. sehr untergeordnet Tatbeteiligte rechtskräftig abgeurteilt hatte (einer erhielt einen Schuldspruch ohne Strafe, zwei bekamen jeweils bedingte Haft), wurden am Donnerstag und Freitag nun die vier Hauptangeklagten schuldig erkannt: Zwei von ihnen erhielten teilbedingte Haftstrafen - einer 15 Monate, davon fünf Monate unbedingt; einer 21 Monate, davon sieben unbedingt. Zwei Burschen wiederum erhielten gänzlich unbedingte Haftstrafen in Höhe von 18 bzw. 20 Monaten (nicht rechtskräftig).

Erschütternd ist nicht nur die Tatsache, dass etwa der zu den Tatzeiten noch 14-jährige, geständige Syrer allein an sieben Überfällen beteiligt war. Es wurde auch offensichtlich, dass der am 10. Jänner gestartete Prozess einige Angeklagte unbeeindruckt ließ - sie grinsten wiederholt und schwätzten. Ein Angeklagter, ein noch 15-jähriger Einheimischer, hatte zudem am Gang des Landesgerichts randaliert, herumgeschrien und (auch) Polizisten angepöbelt. Er war deshalb vorübergehend festgenommen worden.

Im Prozess wurden mehrere Opfer über den Weißen Ring von Rechtsanwalt Stefan Rieder vertreten.