Salzburger Prozess im Fall David geht am 4. Februar weiter

17 Monate alter Bub starb, zwei Ärzte vor Gericht. Nun sind die Gutachter am Wort.

Der im Dezember eröffnete Prozess gegen zwei Ärzte wegen des Vorwurfs der grob fahrlässigen Tötung im Zusammenhang mit dem Tod des 17 Monate alten David wird am 4. Februar am Landesgericht Salzburg fortgesetzt. Der kleine Bub ist im April 2018 gestorben, nachdem er von den beiden Ärzten im LKH Salzburg operiert worden war, obwohl er nicht nüchtern war. Er hatte Erbrochenes eingeatmet - Tage später war er tot.

Zu Prozessbeginn am Landesgericht bestritten die zwei angeklagten Mediziner gegenüber Richterin Gabriele Glatz die Vorwürfe. In der Fortsetzung am 4. Februar werden nun die beiden Sachverständigengutachten erörtert.

Quelle: SN