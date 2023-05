Salzburger Prozess um Cyber-Großbetrug: Mutmaßliches Mastermind bestreitet Vorwürfe

Wie erwartet "nicht schuldig" bekennt sich jener Israeli (43), dem im seit Februar laufenden Salzburger Schöffenprozess vorgeworfen wird, Kopf eines internationalen Täternetzwerks gewesen zu sein, das allein in Österreich mit betrügerischen Anlageplattformen ("Brands") zumindest 4500 Anleger prellte.

Der Prozess um mutmaßlich riesigen Betrug mit gefakten Online-Anlageplattformen läuft seit Ende Februar am Salzburger Landesgericht.

Dem 43-Jährigen (Verteidiger: RA Oliver Scherbaum) wird zum einen angelastet, (Mit-)Betreiber von mehreren "Brands" gewesen zu sein. Zum anderen soll er als Gründer und Chef einer Softwarefirma (Anbieter von Finanztechnologien) eine eigene Manipulationssoftware entwickelt haben, über die den Anlegern echte Kursgewinne vorgegaukelt worden seien. Letztlich erlitten diese laut Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aber einen bewusst herbeigeführten Totalverlust.

Er, so konterte der Hauptangeklagte am Mittwoch im Prozess (Vorsitz: Richterin Martina Pfarrkirchner), habe keinerlei Manipulationen von Kursen der Kunden veranlasst und er habe die "Brands" auch nicht betrieben. - Fortsetzung am Donnerstag.