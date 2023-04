Salzburger Prozess um riesigen Cyberbetrug: Angeblicher Mastermind bleibt auf freiem Fuß

Im fortgesetzten Salzburger Schöffenprozess um mutmaßlich millionenschweren internationalen Online-Anlagebetrug gegen - ursprünglich - vier Angeklagte ließen am Donnerstag die Oberstaatsanwälte der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) mit einem Antrag aufhorchen.

Die beiden Ankläger im Verfahren beantragten konkret die Verhängung der U-Haft über den erstangeklagten Israeli Ilan T. (43) durch das Schöffengericht; die Oberstaatsanwälte sehen T. als Mastermind "eines betrügerischen Systems", mit dem allein in Österreich zumindest 4500 Anleger um insgesamt zehn Millionen Euro geprellt worden seien.

Gleichzeitig beantragten die WKStA-Vertreter auch betreffend den Zweitangeklagten (46), er ist ebenfalls Israeli, die Festnahme und U-Haft-Verhängung. Laut Anklage war dieser auch in gewichtiger Position für das vielköpfige Täternetzwerk tätig. Die Oberstaatsanwälte begründeten ihren Antrag damit, dass im Fall beider Angeklagter die Haftgründe der Verdunkelungs- und der Fluchtgefahr vorliegen würden. Zum einen habe nämlich der Viertangeklagte im Prozess - ein Bulgare (52), der erst am Dienstagabend noch nicht rechtskräftige drei Jahre teilbedingte Haft erhielt - die zwei Israeli schwer belastet; zum anderen hätten Ilan T. und sein Landsmann noch am Dienstagnachmittag versucht, den Bulgaren in Richtung Widerruf seines Geständnisses zu beeinflussen. Vor dem Hintergrund, dass den beiden Israelis mehrjährige Haftstrafen drohen würden, sei eine Flucht alles andere als abwegig.

Richterin Martina Pfarrkirchner, Vorsitzende des Schöffensenats, wies den Antrag der Staatsanwälte ab. Zum einen seien die zwei besagten, auf freien Fuß befindlichen und offenbar in Bulgarien aufhältigen Angeklagten "bisher zu jedem Verfahrenstermin angereist. Eine bloß abstrakte Fluchtmöglichkeit reicht für eine U-Haft nicht aus". Ebenfalls mitangeklagt und nicht geständig ist eine 39-jährige Bulgarin - sie wurde anschließend am Donnerstag vernommen.