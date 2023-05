Salzburger Prozess um riesigen Cyberbetrug geht erst im Juli weiter

Im seit Februar in Salzburg laufenden Schöffenprozess um mutmaßlich millionenschweren Online-Anlagebetrug wird es gegen die zwei Hauptangeklagten auch in den nächsten Wochen kein Urteil geben.

Wie berichtet geht es in dem Prozess um internationale Wirtschafts- bzw. Internetkriminalität von hierzulande bislang einmaliger Dimension. Unter den ursprünglich vier Angeklagten sind zwei Israelis (44, 46), die eine gewichtige Rollen in einem weltweit agierenden Täternetzwerk gespielt haben sollen, das mit betrügerischen Online-Anlageplattformen Zigtausende Anleger prellte. Im Salzburger Prozess geht es "nur" um 4500 österreichische Anleger, die zehn Millionen Euro verloren haben. Zuletzt wurden die zwei Israelis über mehrere Prozesstage einvernommen. Daraufhin habe die Vorsitzende Richterin das Verfahren "zur Beweisaufnahme auf den 6. und 7. Juli vertagt", so Landesgerichtssprecher Peter Egger zu den SN.

Einer der Israelis, Ilan T., gilt laut anklageführender Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft als "Mastermind des Betrugssystems". Er soll u. a. eine Manipulationssoftware entwickelt haben, mit der den Anlegern ständig angeblich steigende Kurse ihrer Anlagen präsentiert wurden. Tatsächlich hätten die Täter aber gar keine Investorengelder angelegt - die Plattformen seien bloß Fassade gewesen.