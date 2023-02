Salzburger Prozess um riesigen Online-Anlagebetrug: Angeblicher Mastermind bestreitet die Vorwürfe

Plus

In dem Schöffenprozess, der am Donnerstag am Landesgericht Salzburg startete, geht es um internationale Wirtschafts- und Cyberkriminalität von enormer Dimension. Auf der Anklagebank: zwei israelische Männer (43 und 46), eine Bulgarin (39) sowie ein Landsmann (51) der Frau.

BILD: SN/ANDREAS WIDMAYER Die vier Angeklagten beim Prozessauftakt vor dem Schöffensenat am Salzburger Landesgericht.