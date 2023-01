Salzburger Prozess um zwölf Raubüberfälle: "Die jungen Angeklagten gingen brutal und rücksichtslos vor"

Acht Burschen (14 bis 17) sollen in Salzburg in unterschiedlicher Konstellation in Serie andere Jugendliche beraubt haben. Nicht alle sind geständig.

SN/APA/BARBARA GINDL Seit Dienstag läuft am Landesgericht Salzburg ein Prozess gegen sieben Burschen wegen zahlreicher Gewalttaten.