Salzburger Radfahrerin starb nach schwerem Unfall auf der Glocknerstraße

44-Jährige war bei der Talfahrt mit einem Pkw zusammengestoßen.

Eine 44-jährige Radfahrerin aus Salzburg, die am vergangenen Samstag,27. Mai, auf der Großglockner-Hochalpenstraße auf Kärntner Seite mit einem bergauf fahrenden Pkw zusammengestoßen war, ist am Dienstag in der Uniklinik Innsbruck gestorben. Die Radlerin hatte schwerste Verletzungen erlitten, als sie auf Höhe des Glocknerhauses im Gemeindegebiet von Heiligenblut bergab fahrend frontal mit dem Auto eines Deutschen (82) kollidiert und über dessen Pkw geschleudert worden war.